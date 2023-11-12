Beşiktaşlı Bahtiyar Zaynutdinov sakatlandı

Beşiktaş'ın Kazak oyuncusu Bahtiyar Zaynutdinov, Başakşehir maçında Jerome Opoku ile girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta Kazak oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov, Başakşehir'in sol beki Jerome Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Bahtiyar Zaynutdinov, müsabakanın 36. dakikasında rakip Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası gözüne darbe alarak yerde kaldı. Gözünde şişme meydana gelen ve elmacık kemiğinde kırık olduğu şüphelenilen 25 yaşındaki Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuna devam edemeyen Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine maçın 41. dakikasında Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü. - İSTANBUL