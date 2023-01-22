İlk düdükten hemen sonra gol geldi! Kayseri-Beşiktaş maçında fark açılıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Yeni transfer Aboubakar, maça yedek kulübesinde başladı. Beşiktaş, maçın hemen başında Redmond'la öne geçti. Salih Uçan, 42'de farkı 2'ye yükseltti.

CANLI ANLATIM

İlk yarı bitti: Kayserispor 0-2 Beşiktaş

Dakika 45: İlk yarının sonuna 7 dakika ilave süre eklendi.



Dakika 42 GOL: Beşiktaş, skoru 2-0'a getirdi. Golün adı Salih Uçan.Ceza sahası çizgisi üstünde rakibine feyk atıp topu kontrol eden Salih, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.



Dakika 37: Carlos Mane'nin ceza sahası dışından gönderdiği aşırtma topu Mert Günok harika çıkardı.



Dakika 33: Nathan Redmond sarı kart gördü ve Alanyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.



Dakika 31: Bu dakikalarda oyunun kontrolünü Kayserispor eline almış durumda.

Dakika 29: Sağ çaprazda topla buluşan Cardoso kaleyi yokladı ancak top, kaleci Mert'te kaldı.

Dakika 23: Orta alanda Gedson Fernandes'i düşüren Bernard Mensah sarı kart gördü.

Dakika 19: Maçın ilk 19 dakikası itibarıyla Kayserispor'un yüzde 61'e 39'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

Dakika 11: Beşiktaş etkili geldi. Redmond'ın taşıdığı topla sağ çaprazda buluşan Cenk'in vuruşu yan ağlarda kaldı. Pozisyon sonrası bayrak yine havada.

Dakika 4: Beşiktaş'ta Romain Saiss, Mensah'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Saiss haftaya cezalı.



Dakika 2 GOL: Beşiktaş, Redmond'ın şık golüyle öne geçti. Kanat oyuncusu ceza sahasına doğru topu sürdü, içeri girmeden yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu.



Dakika 1: Maçın başında ilginç pozisyon! Lionel Carole'ün kaleci Cenk Gönen'e göndermek isterken top kaleye yöneldi. Son anda Cenk topu uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan.

ABOUBAKAR YEDEKTE

Yeni transfer Vincent Aboubakar, Kayserispor maçında yedek kulübesinde yer aldı. Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle maçın kadrosuna alınmadı.

KARTAL SERİ PEŞİNDE

Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederse bu sezon ilk kez üst üste 4 kez galibiyet almış olacak. Son 3 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, serisini devam ettirmek istiyor.

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond, Muleka, Cenk Tosun