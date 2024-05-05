Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 7 Mayıs Salı günü Mke Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çift kale maç yapıldı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.