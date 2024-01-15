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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile karşılaşacak

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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