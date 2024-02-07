Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olacak
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi ve taraftarlar tarafından karşılandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, kentte geldi.
Beşiktaş kafilesini Antalya Havalimanı'nda karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'a çiçek takdim etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.
Beşiktaş kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.