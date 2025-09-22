Beşiktaş, Zecorner Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, 24 Eylül'de yapılacak karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen taktik idmanlarla devam ediyor.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma idmanı sonrasında çift kale taktik maç yaparak çalışmayı tamamladıkları aktarıldı.
Zecorner Kayserispor - Beşiktaş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor