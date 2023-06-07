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Beşiktaş Yurtbay Seramik, Spor Toto'yu mağlup etti

Beşiktaş Yurtbay Seramik, Spor Toto'yu mağlup etti

Spor Haberleri

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, deplasmanda Spor Toto'yu 35-30 mağlup etti. Ankara'daki THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Beşiktaş Yurtbay Seramik 15-13 önde kapattı. Eşleşmede ikinci maç, 10 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 1-0 öne geçen Beşiktaş Yurtbay Seramik, bu maçı da kazanması durumunda sezonu üçüncü tamamlayacak. Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Pazar günü yine İstanbul'da yapılacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off üçüncülük serisi ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, deplasmanda Spor Toto'yu 35-30 mağlup etti.

Ankara'daki THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Beşiktaş Yurtbay Seramik 15-13 önde kapattı.

Eşleşmede ikinci maç, 10 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 1-0 öne geçen Beşiktaş Yurtbay Seramik, bu maçı da kazanması durumunda sezonu üçüncü tamamlayacak.

Seride eşitlik olması halinde ise üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Pazar günü yine İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Yurtbay Seramik Beşiktaş Spor Spor Haberler

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