Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Yurtbay Seramik Hentbol Takımı, Mihajlo Radojkovic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Yurtbay Seramik Hentbol Takımı, Mihajlo Radojkovic'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Beşiktaş Yurtbay Seramik Hentbol Takımı, Sırp oyuncu Mihajlo Radojkovic'i kadrosuna dahil etti. Daha önce Beşiktaş forması giyen Radojkovic'e başarılar dileriz.

Beşiktaş Yurtbay Seramik Hentbol Takımı, Sırp oyuncu Mihajlo Radojkovic'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, sağ oyun kurucu Mihajlo Radojkovic'i kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mihajlo Radojkovic'e şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki oyuncu, daha önce 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giymişti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Yurtbay Seramik Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title