Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Yurtbay Seramik, Alperen Arabacı'yı transfer etti

Beşiktaş Yurtbay Seramik, Alperen Arabacı'yı transfer etti

Spor Haberleri

Beşiktaş Yurtbay Seramik Hentbol Takımı, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alperen Arabacı'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Yurtbay Seramik Hentbol Takımı, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alperen Arabacı'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, sağ kanat oyuncusu Alperen Arabacı'yı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alperen Arabacı'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

Arabacı, geçen sezon Beykoz Belediyespor'da forma giymişti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Yurtbay Seramik Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title