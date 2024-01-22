Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek

Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak. Ligdeki son maçında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş, kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Ancak eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular takımı zor durumda bırakıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Yukatel Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de yarınki maçta sahada olamayacak.

Dört oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Adana Demirspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sahasındaki son 4 maçta 3 mağlubiyet yaşadı

Beşiktaş, sahasında oynadığı son 4 lig müsabakasının 3'ünde mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, iç sahadaki son karşılaşmada ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurdu.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş Tüpraş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi hangi kanalda? Emekli zammı meclisten geçti mi? Emeklilere ek zam ne zaman verilecek? Şarkıcı Çağla kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla biyografisi! Müge Anlı CANLI YAYIN | 22 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! OCAK 2024 TCMB FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ahmet Davutoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Bircan Bali sevgilisi kimdir? Bircan Bali ile Gökhan Göz sevgili mi? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Ocak MAÇ TAKVİMİ! Bugün kimin maçı var? TORBA YASA 2024 MADDELERİ | Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasada son durum nedir, ne zaman çıkacak? Bugün hangi diziler var? 22 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 22 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Survivor Pınar kimdir? Survivor Pınar hangi sezonda yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, nereli? SURVİVOR KİM ELENDİ: 21 Ocak Pazar Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title