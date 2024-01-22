Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Adana temsilcisi ile karşılaşacak.