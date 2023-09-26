Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı. Beşiktaş, özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek ve maç yarın Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve çift kale maç yaptı.
Beşiktaş, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.
Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş mücadelesi yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.