Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı. Beşiktaş, özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek ve maç yarın Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.