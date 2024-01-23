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Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson (Dk. 86 Muleka), Necip Uysal, Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl (Dk. 61 Ghezzal), Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 77 Rebic), Cenk Tosun

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Dk. 90+1 Cisse), Stambouli (Dk. 86 Dorukhan Toköz), Michut (Dk. 90+1 Tayfun Aydoğan), Akintola, Emre Akbaba (Dk. 86 Nani), Nourani (Dk. 60 Abdurrahim Dursun), Yusuf Barasi

Kırmızı kart: Dk. 48 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 36 Akintola, Dk. 37 Michut (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 37 Tayfur Bingöl, Dk. 66 Svensson, Dk. 86 Mert Günok, 90+5 Rebic ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

51. dakikada soldan Emrecan Terzi'nin ortasında penaltı noktasının sağında topu kontrol eden Tayfur Bingöl'ün müsait durumda vuruşunda top kalecide kaldı.

69. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağdan Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Semih'in sağına çekerek şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

90. dakikada soldan Rebic'in ortasında altı pasta Muleka'nın müsait durumda kafa vuruşunda top kaleye paralel auta gitti.

Karşılaşma, başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Tayfur Bingöl Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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