Haberler

Beşiktaş Yönetim Kurulu Basın Mensuplarıyla Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, mali disiplin sağlama ve borçları azaltma hedefleriyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp, 2026 sonuna kadar borçlarını kapatmayı hedefliyor ve yeni projelerle gelir elde etmeyi planlıyor.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Tüpraş Stadı'ndaki White Pepper Restoran'da düzenlenen etkinlikte Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ile Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, katıldı.

İkinci Başkan Hakan Daltaban, kulübü faiz yükünden kurtarmak ve mali disiplini sağlamak için çalıştıklarını belirterek "Sermaye artırımında elde ettiğimiz geliri borcumuzu azaltmak için kullandık. Kalbi Beşiktaş aşkıyla atan herkese ihtiyacımız var. Camiada en önemli eksiklik birlik ve beraberlik. Gelecekte yapacağımız projelerden elde edeceğimiz gelirleri borçlarımızı kapatmak için kullanacağız. Beşiktaş borçlarını ödedikten sonra borçlanmayla ilgili tüzüğe bir madde eklemek gerekir. Yoksa kısa zaman sonra borç yine artabilir." ifadelerini kullandı.

Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, 2026 yılı sonuna kadar siyah-beyazlı kulübün borçlarını ödemiş olmayı planladıklarını vurgulayarak "Borsa hisse satışı için hisse değerinin artmasını bekliyoruz. En az 100 milyon dolar gelir elde edeceğimiz bir projenin üzerinde çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Şişli'deki bir arazisine 16 bin metrekarelik bir yurt inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter Uğur Fora, "Hakemlerin karıştığı bahis skandalıyla ilgili soruşturmaya Beşiktaş olarak müdahil olduk. Bu soruşturmaya ilk müdahil olan kulüp Beşiktaş oldu. Savcılık bu konuda bize teşekkür etti. Dikilitaş Spor Kulübü, antrenmanlarına BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde devam edecek. 9 Eylül Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Üniversitenin spor alanlarında 250'ye yakın öğrencimiz çalışmalarını gerçekleştirecek, kulübümüz bu iş birliğinden gelir elde edecek. 9 Eylül Üniversitesi Spor Kulübü'nün yönetimini devraldık. Futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarının yönetimi bizde olacak." diye konuştu.

Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, kulübün var olan menkullerini borcu kapatmak için satmayı planlamadıklarını aktararak "Toplamda 280 milyon avro borcumuz var. Dikilitaş'taki projeden 200 milyon avro gelir bekliyoruz. Şu anda 35 milyon avro değerinde yüzde 19 ekstra A.Ş'de hissemiz var. Önümüzdeki dönemde yeni bir sermaye artırımı yapabiliriz. Başka gayrimenkul projeleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, "Sancaktepe Tesisleri'ni kulübümüze kazandırdık. Kadın Futbol ve Futbol Akademi Takımlarımız bu tesiste çalışmalarını gerçekleştirecek. Atletizm Takımımız da orada yer alacak. Sancaktepe Tesisleri'nde bulunan çok amaçlı spor salonunda amatör branşlarımızın sporcuları çalışmalarını gerçekleştirecek." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok

Türkiye'yi sarsan faciada dehşeti yaşadılar: Gidecek yerimiz yok
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Galatasaraylı minikle fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.