Beşiktaş, Yılport Samsunspor'u 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta goller Moundilmadji, Cenk Tosun ve Colley'den geldi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Satka, Van Drongelen (Dk. 88 Laura), Soner Gönül, Benasser (Dk. 35 Schindler), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 84 Ercan Kara)
Beşiktaş : Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 46 Aboubakar), Necip Uysal, Masuaku, Colley, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), Gedson Fernandes, Rosier, Muleka (Dk. 90+5 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun (Dk. 67 Tayfur Bingöl)
Goller: Dk. 25 Moundilmadji (Yılport Samsunspor ), Dk. 17 Cenk Tosun, Dk. 84 Colley ( Beşiktaş )
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Satka, Dk. 59 Moundilmadji (Yılport Samsunspor ), Dk. 42 Rosier ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Dk. 58 dakikada Samsunspor atağında Taylan Antalya'nın defansın arkasına ortasında Emre Kılınç, kaleci Mert Günok ve Necip Uysal'ın arasından topa dokundu, meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.
72. dakikada misafir takımın atağında Necip Uysal'ın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.
80. dakikada Beşiktaş atağında Amir'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu son anda çizgiden kornere çeldi.
84. dakikada siyah-beyazlı takım 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ın kazandığı korner atışını Amir kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Colley, kafayla vurdu, kale çizgisi üzerinde Emre Kılınç'tan top geri döndü. Bu pozisyonda ceza saha içinde oluşan karambolde top önünde kalan Fernandes, sert vurdu, Colley'in göğsüne çarpan meşin yuvarlar ağlara gitti. 2-1
90+4 dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Ercan Kara kafayla vurdu, top arka direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.