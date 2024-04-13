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Beşiktaş, Yılport Samsunspor'u 1-0 önde bitirdi

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Stat: Tüpraş

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Akıncık

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Fernandes, Rashica, Ghezzal, Muçi, Muleka, Semih Kılıçsoy

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Benasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Gol: Dk. 18 Semih Kılıçsoy ( Beşiktaş )

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Zeki Yavru'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisinde yükselen Moundilmadji'nin kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla üstten auta gitti.

18. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Muçi'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu Samsunspor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı gerisine gelen meşin yuvarlağı alan Fernandes, içeri girmek istedi. Bu sırada savunmadan seken top altıpas gerisindeki Semih Kılıçsoy'da kaldı. Genç oyuncu, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

27. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Rashica'nın ceza yayı gerisinden şut çekti. Kaleci Okan Kocuk, soluna yatarak yerden gelen topun sahibi oldu.

34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi hafif sağ çaprazda topla buluşan Muçi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'dan döndü.

42. dakikada Ntcham'ın uzaktan şutunda kaleci Mert sağına uzanarak iki hamleden meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Fernandes'ten kaptığı topla ceza sahasına sokulan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda Mert sağına uçarak tehlikeyi önledi.

Mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 1-0 öne bitirdi.

Kaynak: AA / Spor

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