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Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda ısınma koşuları, pas çalışmaları ve taktik maçı yapıldı.