Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda ısınma koşuları, pas çalışmaları ve taktik maçı yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kalede yapılan taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor