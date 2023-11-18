Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. İdman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak.