Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 3 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL