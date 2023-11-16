Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Haberleri
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar, milli maç arasından sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre 12. haftadaki RAMS Başakşehir maçının ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, milli maç arasından son oynanacak Samsunspor mücadelesi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Basına kapalı antrenman koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.