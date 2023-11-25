Beşiktaş, Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda mücadele edecek. Siyah-beyazlı takım, Rıza Çalımbay yönetimindeki ikinci resmi maçına çıkacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.
Ligde çıktığı 12 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Yılport Samsunspor ise 8 puanla 19. basamakta yer aldı.
Beşiktaş'ta eksikler
Siyah-beyazlı ekipte Hırvat futbolcu Ante Rebic, sarı kart cezası nedeniyle Yılport Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Daniel Amartey ve Eric Bailly'nin ise müsabakada görev yapması beklenmiyor.
Deplasmanda istediği sonuçları alamıyor
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.
Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.
"Kara Kartal" deplasmanda sadece VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor'a üstünlük kurmayı başardı.