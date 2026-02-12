Beşiktaş yeni transferleri için imza töreni düzenledi / Metin eklendi

Adalı: Önümüzdeki 10 yılı inşa ettiğimiz bu model camiamızda büyük bir heyecan oluşturdu

Ali DANAŞ/İSTANBUL, – BEŞİKTAŞ ara transfer döneminde kadroya katılan 7 futbolcu için Başkan Serdal Adalı'nın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Beşiktaş ara transfer döneminde takıma katılan futbolcuları; Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla imza töreni düzenledi.

ADALI: ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILI İNŞA ETTİĞİMİZ BU MODEL CAMİAMIZDA BÜYÜK BİR HEYECAN OLUŞTURDU

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee'ye törene katılımı için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Serdal Adalı, "Bu transfer döneminde; ben, futbol komitemiz, scout ekiplerimiz ve teknik heyetimiz titiz bir çalışma yürüttük. Teknik heyetimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz bölgelere; hırsına, çabalarına, çalışma disiplinlerine ve karakterlerine güvendiğimiz bu değerli futbolcularımızı transfer ettik. Ben ve yönetim kurulum, teknik heyetimiz ve camiamız yeni transferlerimize büyük bir heyecanla yaklaştı. Taraftarımız da kendilerinden beklentilerini ve onlara karşı olan sıcak tavırlarını ilk maçta gösterdiler. Bunun artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizim bir hedefimiz ve idealimiz var: Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, özellikle genç ve tecrübeli isimlerin doğru bir şekilde harmanlandığı sporculardan kurulu bir Beşiktaş. Önümüzdeki 10 yılı inşa ettiğimiz bu model camiamızda büyük bir heyecan oluşturdu. Bunun farkındayım ve bundan dolayı oldukça mutluyum. Camiamızı umutlandıracak, harekete geçirecek bu yol haritasının en büyük ispatı, bugün burada imza töreni için toplandığımız yeni transferlerimizdir" şeklinde konuştu.

'TEKNİK HEYETİMİZ DE BU TABLODAN VE TAKIMIN GELECEĞİNDEN OLDUKÇA UMUTLU'

Geçmiş transferlerle ilgili de konuşan Serdal Adalı, "Şu bir gerçektir ki dünya üzerinde yüzde 100 transfer başarısı diye bir şey maalesef yok; hiçbir kulüp bunu yapamıyor. Biz de isteriz aldığımız her futbolcu takıma tam uyum sağlasın ve çok iyi performans göstersin. Ancak bazen yetenekleri tartışılmaz olsa bile ülkeye veya takıma uyum sorunu yaşanabiliyor. Bizim transfer döneminde en büyük başarılarımızdan biri de beklediğimiz verimi alamadığımızda veya iyi bir teklif geldiğinde yolları faydalı şekilde ayırmayı bilmemiz oldu. Bu ayrılıklarda maddi kayıp yaşamadığımız gibi aksine önemli kazanımlar elde ettik. Maaş yükümüzü düşürdük, yaş ortalamasını aşağı çektik, takım kalitesini yükselttik. Asıl başarı buradadır. Teknik heyetimiz de bu tablodan ve takımın geleceğinden oldukça umutlu. Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda" dedi.

'NET PENALTI POZİSYONUNDA VAR ODASINDAN ÇIT ÇIKMIYOR'

Corendon Alanyaspor maçındaki hakem performansını da eleştiren Başkan Adalı, "Ne yazık ki sahada futbolun güzelliğini değil, hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz. Bakın, karşımızda bir 'matematik mucizesi' var. Sadece tek bir pozisyonda, VAR monitörü başında 5 buçuk-6 dakika harcayan bir hakem; onca oyuncu değişikliğine, onca duraklamaya ve sakatlığa rağmen maçın sonuna toplamda sadece 6 dakika ekliyor. Bu karar kuralları bilmemek değil, Beşiktaş camiasının ve ekran başındaki milyonların aklıyla alay etmektir. Bununla da bitmiyor; tüm kamuoyunun üzerinde birleştiği, lehimize verilmesi gereken net penaltı pozisyonunda VAR odasından çıt çıkmıyor. O sessizlik, aslında çok şey anlatıyor. Bu tablo artık bizim nezdimizde 'insani bir hata' sınırını çoktan geçmiştir. Bu, hata değil; Beşiktaş'ın emeğine, taraftarın alın terine karşı takınılmış açık bir 'art niyet' göstergesidir. Buradan federasyona ve ilgili kurullara sesleniyorum. Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını en aza indirmek adına uzun süredir ülkemizde bulunan yabancı VAR eğitmenlerinin de ne kadar faydalı oldukları da büyük bir soru işaretidir. Şimdi burada çok daha sert açıklamalar yapabilirim. Fakat göreve geldiğimizden bugüne hemen her açıklamamızda aldığımız cezalar ve yaşadıklarımızı göz önünde bulundurunca 'VAR hatalarını asla kabul etmem' diyen federasyon başkanımızın geçmişte söylediği 'Benim dönemimde başkanlar konuşsun, onlar ceza almayacak' sözlerini de hatırlatarak konuşmama devam etmek isterim" diye konuştu.

'GEÇMİŞTEN GELEN BU YANLIŞ YAPILANMAYI DÜZELTMEK VAKİT ALIYOR'

Taraftarın şampiyonluk özlemine de değinen Serdal Adalı, " Geçmişten gelen bu yanlış yapılanmayı düzeltmek takdir edersiniz ki vakit alıyor. Bir yandan kulübün bugününü en verimli şekilde geçirmesi için mücadele ederken, diğer yandan da kulübün geleceğini daha sağlam temellere kavuşturacak yatırımlar ve projeler için gece gündüz çalışıyoruz. Basketboldaki başarıyı artırmak ve amatör branşları ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Daha önce çok defa söylediğim üzere tünelin ucundaki ışık tüm camiamız tarafından görülmeye başlandığına inanıyorum. Sabır, huzur ve istikrarın Beşiktaşımızın başarılı günlere doğru gidişindeki en temel ilkeler olduğunu düşünüyorum. Bizler bu bahsettiğim konularda yoğun bir çaba gösterirken taraftarlarımızdan beklentim ve isteğim yeni transferlerimizin heyecanıyla beraber Kartal Yuvası mağazalarına hak ettiği ilgiyi göstersinler" dedi.

İmza töreninde Serdal Adalı'nın konuşmasının ardından yeni transferler de duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Başkan Serdal Adalı ve yeni transferler daha sonra Tüpraş Stadı'ndaki Kartal Yuvası mağazasını gezdi.