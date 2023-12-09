Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye ilk kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe'ye ligde ilk kez kaybetti. Daha önce ligde sarı-lacivertlileri 7 kez ağırlayan Kartal, 2 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmişti. Beşiktaş evinde Fenerbahçe'ye 12 gol atarken, ağlarında da 10 gole engel olamadı. - İSTANBUL