Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapıldı. İdman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, sahada oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yarın saat 13.00'te özel bir uçakla Avusturya'nın Graz şehrine gidecek. Beşiktaş, daha sonra karayoluyla Slovenya'nın Maribor kentine giderek çalışmalarına devam edecek.