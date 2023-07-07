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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Beşiktaş Futbol Takımı, İstanbul'da yaptığı çalışmaları tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarını bitirdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Beşiktaş, yarın izin yapacak ve 9 Temmuz'da Almanya'ya yurt dışı kampı için gidecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yaptığı çalışmaları tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Isınma koşuları, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Yarın izin yapacak Beşiktaş, yurt dışı kampı için 9 Temmuz'da Almanya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

İstanbul Beşiktaş Almanya Futbol Spor Haberler

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