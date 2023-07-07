Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, İstanbul'da yaptığı çalışmaları tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarını bitirdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Beşiktaş, yarın izin yapacak ve 9 Temmuz'da Almanya'ya yurt dışı kampı için gidecek.