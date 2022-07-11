Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına Bad Haring bölgesinde yaptığı çalışma ile devam etti.
Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına Bad Haring bölgesinde yaptığı çalışma ile devam etti.
Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon çalışması şeklinde geçti. İdman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve iki takım halinde yapılan oyun çalışmaları ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar Avusturya kamp çalışmalarına, yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor