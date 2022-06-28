Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde, ısınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra istasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Ümraniye Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.