Beşiktaş, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Beşiktaş, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Beşiktaş, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve stretching ile başlayan siyah-beyazlı ekip, bir süre istasyon çalışmaları üzerinde durdu.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor