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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenmanı Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Antrenman, dar alanda pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 16.00'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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