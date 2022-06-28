Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek. AA / Ercan Çakar - Spor Valerien Ismael Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.