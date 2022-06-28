Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
AA - Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışmaları yaptı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
AA / Ercan Çakar - Spor