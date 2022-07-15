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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman; duran top çalışması, istasyon çalışması, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla tamamlandı.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın izlediği ve basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü maçında bugün TSİ 21.15'te Kufstein Arena'da Mainz 05 ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

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