Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti. Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman; duran top çalışması, istasyon çalışması, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla tamamlandı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın izlediği ve basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 45 dakika sürdü. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü maçında bugün TSİ 21.15'te Kufstein Arena'da Mainz 05 ile karşılaşacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Valerien Ismael Avusturya Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.