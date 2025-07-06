Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Beşiktaş, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında akşam antrenmanı yaptı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde yapılan basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

WIENER Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, ikinci etap çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalıştı.

Beşiktaş, kamp çalışmalarını yarın TSİ 11.30'da salonda basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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