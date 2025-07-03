Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Ekip, yarın Viyana'ya giderek hazırlıklara devam edecek.

BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde önce sahada ardından salonda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan sabah antrenmanı, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan minyatür kale maçlarla sona erdi. Ardından salona geçen siyah-beyazlı oyuncular, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yarın saat 12.30'da özel bir uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giderek çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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