Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, yarı sahada oynanan toplu oyunla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.00'da sahada ve 14.30'da salonda basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.