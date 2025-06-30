Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. David Jurasek takımla ilk idmanına çıktı ve antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda David Jurasek de takımla ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, kondisyon koşularıyla devam ederek, dar alanda yapılan oyunlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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