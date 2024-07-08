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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketiyle başlayan antrenman, performans testleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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