Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketiyle başlayan antrenman, performans testleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL