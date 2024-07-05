Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Yarın hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacaklar.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 10.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak. - İSTANBUL