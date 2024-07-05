Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Yarın hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacaklar.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 10.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Bakan Yerlikaya'dan esnaf ziyareti! Kendisini uyaranlara verdiği esprili yanıt herkesi gülümsetti

Bakan Yerlikaya'dan esnaf ziyareti! Kendisini uyaranlara verdiği esprili yanıt herkesi gülümsetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title