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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Gruplar halinde yapılan koşu testleriyle devam eden idman, 5'e 2 çalışması ve ayak tenisiyle tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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