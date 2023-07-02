Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı da antrenmanı izledi. Antrenmanda ısınma koşuları, pas organizasyonları ve minyatür kale maçı yapıldı. Yeni sezon hazırlıkları yarın çift idmanla devam edecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra minyatür kale maç yaptı.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.