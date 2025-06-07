Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü başlayarak, futbolcularını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplayacak. Kamp, 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirilecek.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Hazırlıklarına bir süre tesislerinde devam edecek Beşiktaş, 4-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.
Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor