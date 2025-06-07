Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü başlayarak, futbolcularını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplayacak. Kamp, 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirilecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Hazırlıklarına bir süre tesislerinde devam edecek Beşiktaş, 4-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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