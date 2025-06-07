Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarına 28 Haziran'da Başlıyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla başlayacağını duyurdu. Takım, ardından 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü yapılacak antrenmanla başlayacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla başlayacaktır. Ardından futbol takımımız, yurt dışı kamp çalışmalarını 4-18 Temmuz tarihleri arasında, Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecektir" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor