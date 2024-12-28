Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Hasan Arat'ın istifası sonrası tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş Kulübü, yarın gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan olağanüstü seçimde başkanlığa seçilen Hasan Arat, gerek kadro planlaması gerek saha sonuçları gerekse de idari problemler sebebiyle henüz 1 yıl dolmadan görevinden istifa etmişti. Arat'ın istifasının ardından tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan dönemin İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Hasan Arat 1 yılı tamamlayamadı

3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında başkanlığa seçilen Hasan Arat camianın beklentilerini karşılayamayarak istifa etti.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrılmasıyla başlayan süreçte öncelikle Hasan Arat, 27 Kasım 2024 tarihinde Futbol AŞ başkanlığından istifa ederek bu görevi İkinci Başkan Hüseyin Yücel'e bıraktı. Yönetim kurulu başkanlığına devam eden Arat, 29 Kasım 2024 tarihinde kulüp başkanlığını da bıraktı.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, tüzük gereği kulüp başkanlığı koltuğuna oturdu. Hüseyin Yücel de 3 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla olağanüstü kongre kararı alındığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, henüz 1 yıl geçmiş olmasına rağmen yeniden sandık başına gidecek.

Futbolda 2 kupa sevinci

Beşiktaş, Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde futbolda 2 kez kupa sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Sezon başında ise Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0'lık skorla geçen Kartal, böylelikle Hasan Arat'ın başkanlık döneminde müzesine 2 kupa götürmüş oldu.

4 teknik adamla çalıştı

Hasan Arat yönetiminde geldiğinde siyah-beyazlılarda futbol A takımının başında kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay bulunuyordu. Çalımbay ile seçimden sonra çıktığı 2 maçın ardından yollar ayrıldı. Kısa bir süre Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile yola devam eden siyah-beyazlı takımın başında daha sonra Portekizli teknik direktör Fernando Santos getirildi. Ancak Santos da Beşiktaş'a çare olamadı. Kara Kartalda, tecrübeli teknik adamın ayrılığının ardından 2023-2024 sezonunun sonuna kadar takım yine Serdar Topraktepe'ye emanet edildi. 2024-2025 sezonuna Giovanni van Bronckhorst ile başlayan siyah-beyazlı ekip, her ne kadar sezona iyi giriş yapsa da idari açıdan olduğu gibi sportif yönden de işler tersine döndü ve Bronckhorst'la, ilk devre tamamlanmadan yollar ayrıldı. Şu anda futbol A takımının başında yine Serdar Topraktepe bulunuyor.

Yüksek bonservis ve maaş ücretleriyle transferler yapıldı

Başkan Hasan Arat yönetiminde birçok yıldız transferi yapıldı. Ancak bu transferlerin bonservis bedelleri ile maaş ücretleri tartışma konusu oldu.

Ernest Muçi, Beşiktaş'ın yüksek bonservis bedeliyle transfer ettiği ilk futbolcu olarak dikkat çekiyor. Hasan Arat'ın başkanlığa seçildikten hemen sonra yaptığı transferlerden olan Arnavut futbolcu için Legia Varşova'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Beşiktaş'ta, kulüp tarihinin en pahalı transferi ise Al-Musrati oldu. Braga'dan kadroya katılan Libyalı futbolcu için tam 11 milyon Euro bonservis ücreti verildi.

Arat yönetimi, kış transfer döneminde Joe Worrall'ı da 500 bin Euro kiralama bedeliyle renklerine bağladı. İngiliz futbolcu, sadece yarım sezon siyah-beyazlı formayı giydi.

Bu dönemde Jonas Svensson ile de sözleşme imzalandı. Adana Demirspor'dan transfer edilen Norveçli futbolcu, 1.5+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Siyah-beyazlıların renklerine bağladığı yıldızlardan biri İtalyan golcü Ciro Immobile'ydi. Tecrübeli futbolcunun bonservisi için Lazio'ya 2 milyon Euro bonservis ödenirken, Immobile ile 2 yıllık sözleşme sürecinde her bir sezon için 6 milyon Euro garanti ücret alacak.

Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı 3 yıllığına kadrosuna katan Beşiktaş, Portekizli futbolcuya her sezon için 6 milyon Euro ücret ödeyecek.

Bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Gabriel Paulista'ya da 3 yıl için toplam 7 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Kartal'ın, bu sezon Portekiz'den bir başka transferi de Joao Mario oldu. Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan Mario'nun 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da sözleşme gereği devreye girdi.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Can Keleş için ise Fatih Karagümrük'e 2.75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ancak 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi elemeleri ve grup aşamasında toplam 6 maçta sadece 101 dakika süre aldı.

Siyah-beyazlıların sezon başında transfer ettiği bir başka yerli oyuncu da Emirhan Topçu oldu. Çaykur Rizespor'dan kadroya katılan Emirhan'ın bonservis ücreti ve maaşına ilişkin bir resmi açıklama yapılmadı.

Beşiktaş, ayrıca Felix Uduohai ile Cher Ndour'u da kiralık olarak renklerine bağladı.

Yücel ile Adalı yarışacak

Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı olmak için yarışacak.

Yücel, 2018 ile 2019 yılları arasında Fikret Orman yönetiminde yer aldı ve Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı olarak görev yaptı. 2019'daki kongrede ise mevcut rakibi Serdal Adalı'nın listesinde yer aldı, ancak seçimi Ahmet Nur Çebi kazandı.

Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde yöneticilik yaptı. Serdal Adalı, ayrıca 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

Son 4 başkan olağanüstü kongreyle geldi

Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim ise göreve olağanüstü kongreyle geldi.

Siyah-beyazlılarda Serdar Bilgili'den sonra başkanlığa gelen Yıldırım Demirören, 2012-2019 yılları arasında da başkanlık yapan Fikret Orman ile 2019-2023 yıllarında görev alan Ahmet Nur Çebi ile 2023 yılının aralık ayında başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat olağanüstü kongreyle göreve geldi.

Beşiktaş Kulübü'nün başkanları

Beşiktaş Kulübü'nün 120 yıllık tarihinde başkanlık koltuğuna oturan isimler şöyle:

1903-1908 Mehmet Şamil

1908-1911 Şükrü Paşa

1911-1918 Fuat Paşa

1918-1923 Fuat Balkan

1923-1924 Salih Bey

1924-1926 Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928 Fuat Balkan

1928-1930 Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932 Emin Şükrü Kunt

1932-1935 A. Ziya Karamürsel

1935-1938 Fuat Balkan

1938-1939 A. Ziya Karamürsel

1939-1941 Yusuf Ziya Erdem

1941-1942 A. Ziya Karamürsel

1942-1950 A. Ziya Kozanoğlu

1950 Ekrem Amaç

1950-1952 Salih Fuat Keçeci

1952-1955 Abdullah Ziya Kozanoğlu

1955-1956 Tahir Söğütlü

1956-1957 Danyal Akbel

1957- Ferhat Nasır

1957-1958 Nuri Togay

1958 Enver Kaya

1959-1960 Nuri Togay

1960-1963 Hakkı Yeten

1963-1964 Selahattin Akel

1964-1966 Hakkı Yeten

1966-1967 Hasan Salman (17.06.1966-11.02.1967)

1967-1968 Hakkı Yeten

1968-1969 Talat Asal

1969-1970 Rüştü Erkuş (08.12.1969-26.01.1970)

1970 Nuri Togay (10.02.1970-29.03.1970)

1970-1971 Agasi Şen

1971-1972 Himmet Ünlü

1972-1973 Şekip Okçuoğlu (21.06.1972-13.01.1973)

1973-1977 Mehmet Üstünkaya

1977-1979 Gazi Akınal

1979 Hüseyin Cevahir (11.04.1979-20.05.1979)

1979-1980 Gazi Akınal (21.05.1979-27.09.1980)

1980-1981 Rıza Kumruoğlu (30.09.1980-28.03.1981)

1981-1984 Mehmet Üstünkaya

1984-2000 Süleyman Seba

2000-2004 Serdar Bilgili

2004-2012 Yıldırım Demirören

2012-2012 Yalçın Karadeniz

2012-2019 Fikret Orman

2019-2023 Ahmet Nur Çebi

2023-2024 Hasan Arat

2024-2024 Hüseyin Yücel - İSTANBUL