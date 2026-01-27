Haberler

Yasin Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, savunma hattı için gündemine aldığı genç futbolcu Yasin Özcan'ı sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki stoperin, Aston Villa'dan transferi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'ın savunma hattı için gündemine aldığı Yasin Özcan, transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Henüz 19 yaşında olan stoper, futbola Kasımpaşa altyapısında adım attıktan sonra gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 2025 yılında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın kadrosuna dahil olmuştu. Aston Villa'dan Anderlecht'e kiralanan genç oyuncu Abraham'ın transferine karşılık verilecek oyuncu olarak bir aksilik olmazsa Beşiktaş'a imza atacak.

