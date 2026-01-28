Haberler

Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Aston Villa'dan savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti. Oyuncu ile 1+4 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, Aston Villa'dan savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan " Beşiktaş'ımıza hoş geldin Yasin Özcan" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-2030 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Genç savunma oyuncusu, bu sezon kiralık olarak Belçika ekibi Anderlecht'te 6 maçta forma giymişti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler

Fenerbahçe için neler dedi neler
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer