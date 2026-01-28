Beşiktaş, Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Yasin Özcan'ın Aston Villa'dan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalandı.
BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiltere temsilcisi Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor