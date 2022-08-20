Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor. İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti. Cenk Tosun dönüyor Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde yarınki maçta forma giyebilecek. 5 eksik var Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Aytemiz Alanyaspor Fatih Karagümrük Beşiktaş Spor Haberler

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