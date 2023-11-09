Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Vukas: Avrupa'ya devam etme şansını kaybettik

Hari Vukas: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Metin ARSLANCAN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) ' Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, 'Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Avrupa'ya devam etme şansını kaybettik' dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca çok hata yaptıklarını vurgulayan Vukas, 'Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Avrupa'ya devam etme şansını kaybettik. Maça iyi hazırlandık. İyi oynayamadık. İyi bir performans sergileyemedik. Bir şeyler eksik oldu. Bazen ortalarda, bazen bire birlerde iyi oynamadık. Kötü oynadık. Kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ SEVİYESİ BU DEĞİL'

Takımdaki kötü gidişattan herkesin sorumlu olduğunun altını çizen Vukas, 'Teknik ekip, futbolcular, herkes sorumlu. Kötü bir gidişat var. İyi bir durumda değiliz. Ancak profesyoneliz, gidişatı değiştirmek için çalışmalıyız. Beşiktaş büyük bir camia. Taraftarları da anlıyoruz. Sonuçlar kötü. Evet, kötü oynuyoruz. Bu Beşiktaş seviyesi değil. Bu kötü gidişatı iyiye çevirmek zorundayız. Sorumluluk hepimizin' şeklinde konuştu.