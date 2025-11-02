Haberler

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Kaytaz: 'Öz Güven Kaybı Yaşıyoruz'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken yardımcı antrenör Kaytaz, kırmızı kart sonrası planlarının bozulduğunu ve oyuncuların öz güven kaybı yaşadığını ifade etti. Hakem kararlarına da dikkat çeken Kaytaz, taraftar için daha iyi bir oyun mantalitesi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, Orkun Kökçü'nün kırmızı kartına kadar planlarının işlediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaytaz, "Taktik planlamamızda Sergen Yalçın oyun mantalitesini, üçüncü bölge organizasyonlarını, topu kaybedince baskı yapıp kazanıp büyük Beşiktaş oyununu geri getirmek üzerine çalıştık. 26. dakikadan sonra kırmızı kart var. Doğru karar ama 23. dakikada Rafa Silva'ya yapılan bir pozisyon var. Belki VAR'dan kırmızıya dönecekti. Hakem bunu atladı." diye konuştu.

Beşiktaş'ın öz güven kaybı yaşadığını aktaran Kaytaz, "Futbolcularımız gol attığı zamanda bile bir tedirginlik duyuyorlar. Gol yediklerinde de tedirgin oluyorlar. Bir öz güven kaybı yaşıyoruz. Toplantılar yaparak bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Rakip hemen 2-2'yi buldu. Teması arttırmamız gerekiyordu. İkinci yarıda ikinci bölge savunması ve agresif savunmayı uyguladık. Burada agresifliğimizi arttırıp pozisyon vermedik. Bireysel hatadan bir gol daha yedik. Bunu düzelteceğiz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Beşiktaş'a yakışır oyun mantalitesini oturtmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istediklerini anlatan siyah-beyazlı antrenör, "Planlarımız çok güzeldi. Taraftar uzun zamandır Beşiktaş'ın siyahını yaşıyor. Bunu düzeltmek için, beyazını yaşatmak için çalışıyoruz. Taraftarlarımız Sergen Yalçın'a inanmaya devam etsinler. Biz bunu taraftara vaat ediyoruz." dedi.

Kaytaz, Beşiktaş'ın uzun bir süredir geçiş oyunu oynadığını ve takımın bu alışkanlığını düzeltmeye çalıştıklarını söyledi.

Hakemlerin iki tarafa farklı kararlar verdiğini ve Beşiktaş'ın kaosa çekilmeye çalışıldığını savunan Kaytaz, şunları kaydetti:

"Sergen hoca sahaya girdiği için kırmızı kart gördü, Tedesco ise sarı kart gördü. Kural Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a farklı mı uygulanıyor? Kulübede ipad var ve maçı izliyoruz, bazı görüntüler verilmiyor. Taktik kameradan tüm pozisyonları izleyip hakeme bilgi veriyorum. Biz savaşımızı sürdürüyoruz. Gereksiz kaosa gerek yok. Sergen hocanın Rafa ve Abraham ile arası kötüymüş, hocanın kimseyle arası kötü değil. Sergen hoca yıldızları yönetemiyor diyorlar. Konyaspor'da Eto'o ile çalıştık. Sivas'ta Cicinho ile iletişimini üst seviyede tuttu. Bir kaos oluşturuluyor. Kaosun içine çekilmeye çalışılıyoruz. Hakemlerden de dikkatli olmalarını istiyoruz. Emeklerimizin karşılığını alacağız, buna inanıyoruz."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu bomba göndermeler
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.