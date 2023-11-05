Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: 'Hatalarımız Pahalıya Mal Oldu'

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Antalyaspor maçının ardından, "İlk yarının sonunda golü bulduk, ikinci yarının başında çok büyük hatalar yaparak goller yedik. Bize bu hatalar pahalıya mal oldu. 3 golden sonra risk aldık, bir gol bulduk ama yeterli olmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, "Buraya iyi oynamak ve galibiyet için geldik. İlk yarının sonunda golü bulduk, ikinci yarının başında çok büyük hatalar yaparak goller yedik. 3 golden sonra risk aldık, bir gol bulduk ama yeterli olmadı" diye konuştu. - ANTALYA