Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı FK Novi Pazar'a Kiraladı
Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan'ın FK Novi Pazar takımına 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüp, Yakup Arda Kılıç'a yeni takımında başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Yakup Arda, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 2 resmi karşılaşmada görev almıştı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor