Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı FK Novi Pazar'a Kiraladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan'ın FK Novi Pazar takımına 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulüp, Yakup Arda Kılıç'a yeni takımında başarılar diledi.

Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Yakup Arda, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 2 resmi karşılaşmada görev almıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
